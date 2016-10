OKTO 08:30 bis 09:00 Dokumentation Aya, Kais und Helena D 2016 Merken Menschen aus über 30 Kulturen tummeln sich im Realgymnasium Wien 3. Diese Vielfalt ist ein modellhafter Mikrokosmos der Gesellschaft, ein gelungenes Miteinander unterschiedlichster Sprachen, Kulturen und Religionen. Was bewegt diese Menschen? Wer sind sie? Wie denken sie über ihre Zukunft? Diesen Fragen geht Jukebox in dieser Sendung nach. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Aya, Kais und Helena

