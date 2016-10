OKTO 21:05 bis 21:35 Magazin /fh///c-tv Merken c-tv feiert zu Beginn des neuen Semesters einen kleinen Rückblick aus den Sendungen des letzten Jahres. Vom Landjäger und dem Tricky Women Filmfestival, über die wunderbaren Motive aus Before Sunrise oder die bezaubernde Welt der PopUp-Märkte, bis hin zu einer kleinen und feinen Wien-Hymne ganz im Stil des neuen Wiener Schmähs alá Wanda und Voodoo Jürgens. Ein Potpourri das nicht nur die Vielfalt studentischer Beiträge rund um das Thema Fernsehen zeigt, sondern auch tolle Momente, die unterhalten, informieren, berühren und neugierig machen. Ganz so wie Fernsehen sein sollte. In Google-Kalender eintragen