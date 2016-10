OKTO 18:30 bis 19:45 Magazin Werde digital Merken Webinare sind interaktive Seminare, die über das Internet in Form einer Videokonferenz stattfinden. ModeratorInnen und TeilnehmerInnen kommunizieren über Video, Mikrofon und Chat miteinander und sind dadurch ortsunabhängig. In Kooperation mit der Plattform werde.digital.at, deren Ziel des eigenständigen und sicheren Umgang mit digitalen Medien wir teilen, überträgt Okto die Seminarreihe live! Wie es sich für einen Bildungssender gehört, der Wert auf neue und zeitgemäße Vermittlungsformen legt. In Google-Kalender eintragen