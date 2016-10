OKTO 04:20 bis 05:20 Unterhaltung Ex-Yu in Wien Merken 1. Sun Optic Outlet; tema: multifokalne naocare 2. Predstavljanje restorana Etnohaus Dukat - Pista Vas vodi na banatski rucak 3. Zeitraum predstavlja nove prostorije - intervju Sophia Walcher 4. Gipsy Ritam - Manele 5. Club Exyu in WIen - Pista 6. Club Village - Djogani In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ex-Yu in Wien