OKTO 08:00 bis 08:30 Magazin Afrika TV Merken Im Fokus der Initiative Afrika Positiv stehen diesmal Mali und die Manuskripte von Timbuktu. Alexis Neuberg begrüßt Mariam Diakité (Praktikantin bei der Botschaft von Mali in Deutschland), Mamadu Koné (Vertreter des Konsuls von Mali in Österreich) und Youcha Touré (Vertreter der in Österreich lebenden malischen Menschen) im Studio. Die Gäste stellen uns das westafrikanische Land und insbesondere die Stadt Timbuktu vor, die im Mittelalter ein geistiges Zentrum der islamischen Wissenschaft und Kultur war. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV

