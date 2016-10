OKTO 21:10 bis 21:55 Musik Team RoRiCon Character Cosplay Contest Merken Cosplay! Die Teilnehmer dieses Wettbewerbs messen sich in einer ganz besonderen Disziplin. Sie verkleiden sich als ein Charakter aus einer Anime Serie und führen einen kurzen Act auf der Bühne auf. Es erwarten euch viele lustige und kreative Ideen die man so schnell nicht wieder zu Gesicht bekommen wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Team RoRiCon