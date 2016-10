SWR 2 18:40 bis 19:00 Sonstiges Spielraum - die Geschichte Roger Hargreaves: "Mr. Men and Little Miss: Miss Grusel". Szenische Lesung Merken Ganz oben auf einem steilen Berg wohnt Miss Grusel in ihrem Spukhäuschen. Immer wenn es dunkel wird, geht sie hinunter ins Tal, um - na was wohl - Leute zu erschrecken. Nur zum Spaß! Ganz schön gemein, oder? Auf Mister Schlotter hat sie es besonders gern abgesehen. Ob man dagegen was zu tun kann? Die Kultserie Mr. Men and Little Miss aus Großbritannien entstand im Jahr 1971. Ihr Schöpfer Roger Hargreaves (1935 - 88) erfand über 80 Charaktere. Für unsere fortlaufende Serie wählten wir vier weitere Lieblingstitel aus. Bei DAV sind bereits drei CDs zur Serie erschienen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Isabella Bartdorff, Sebastian Schwab Regie: Iris Drögekamp Musik: Harald Sack Ziegler