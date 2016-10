OKTO 23:25 bis 00:10 Magazin Zu Fuß - Zum Wir - Zu Mir Merken R: Sandro Langholz, D/AT 2016. Sandro will nach seinem Studium nicht in das "normale" Großstadtleben starten, bricht alle Zelte ab und zieht zu Fuß los, um Gemeinschaftsprojekte und Selbstversorger in Bayern und Österreich zu besuchen. Der Film zeigt seine Perspektive auf die besuchten Orte des Wandels und aber auch seine teilweise sehr persönlichen emotionalen Hochs und Tiefs, die sich beim Mitleben in den Gemeinschaften entwickeln... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zu Fuß - Zum Wir - Zu Mir