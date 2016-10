RTL TVI 15:20 bis 16:10 Sonstiges Perception Quelqu'un d'autre USA 2013 Stereo Merken Pierce est engagé pour évaluer la personnalité d'un homme accusé de meurtre, et qui a demandé à bénéficier d'un nouveau procès. Le meurtrier a subi des dommages neurologiques importants, qui ont profondément affecté sa personnalité. Pierce affirme qu'il ne s'agit plus de la même personne et qu'il ne peut plus être jugé comme étant responsable de ce meurtre. Mais l'intervention de Pierce n'est pas appréciée par Donnie Ryan, le nouveau procureur, d'autant plus que Pierce est très proche de Kate, son ex-femme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Daniel Pierce) Rachael Leigh Cook (Kate Moretti) Kelly Rowan (Caroline Newsome/Natalie Vincent) Arjay Smith (Max Lewicki) Scott Wolf (Donnie Ryan) LeVar Burton (Paul Haley) Evan Jones (Billy Flynn) Originaltitel: Perception Regie: Greg Beeman Drehbuch: Kenneth Biller, Jason Ning, Warren Hsu Leonard Musik: Tree Adams