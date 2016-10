Zombies, soweit das Auge reicht: Vor drei Jahren haben die menschenfressenden Untoten die Herrschaft über die Welt übernommen. Die letzten Menschen leben in einer verbarrikadierten Stadt, in der inzwischen anarchistische Zustände herrschen. Die breite Masse fristet ihr Dasein in Ghettos und muss immer wieder in Zombiegebiete ausschwärmen, um Essbares zu finden. Doch damit nicht genug: Die intelligenten Monster planen einen Sturm auf die Stadt ... In Google-Kalender eintragen