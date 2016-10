Schweiz 2 04:40 bis 05:05 Comedyserie Two and a Half Men Die Schale des Anstosses USA 2007 HDTV Merken Als Alan eine dekorative Schale nach Hause bringt, um dort die Schlüssel aufzubewahren, bringt er das Fass zum Überlaufen: Charlie bricht den lange angestauten Streit über die Rolle Alans im gemeinsamen Heim vom Zaun. Daraufhin zieht Alan seine Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Robert Wagner (Teddy Leopold) Jennifer Taylor (Nina) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Ted Wass Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12