hr2 20:05 bis 23:00 Oper François-Adrien Boieldieu: "Die weiße Dame" Oper in drei Akten Geisterstunde in Schottland: Die geheimnisvolle Weiße Dame, so raunt man, erscheine des Nachts im Schloss von Avenell und wache über das alte Gemäuer. Was den gierigen Verwalter Gaveston nicht davon abhält, jenes Gut in seinen Besitz bringen zu wollen. Wird ihm der Spuk ein Ende machen? Mit dieser an zündenden Melodien reichen Oper gelang François-Adrien Boieldieu eine der beliebtesten Opéras comiques des 19. Jahrhunderts. Lange in Vergessenheit geraten, gilt das Werk heute als Geheimtipp und zieht das Publikum sowohl durch seine kunstvolle und raffinierte Musik als auch durch das unheimlich-romantische Geschehen in seinen Bann. Der Uraufführung im Dezember 1825 an der Pariser Opéra-Comique war ein sensationeller Erfolg beschieden, Boieldieus Oper verbreitete sich rasch auf Europas Bühnen, in diesem Jahr war sie für das Stadttheater Gießen eine echte Wiederentdeckung. hr2-kultur sendet die Aufnahme der Premierenvorstellung vom 6. Februar. Gäste: Tomi Wendt (Gaveston), Naroa Intxausti (Anna), Clemens Kerschbaumer (Georges), Ralf Simon (Dikson), Katharina Göres (Jenny), Stefanie Schaefer (Marguerite), Calin-Valentin Cozma (Mac-Irton), Chor und Extrachor des Stadttheaters Gießen, Philharmonisches Or