hr2 18:05 bis 19:00 Sonstiges Kulturszene Hessen Kabarett-Wettbewerb "Herborner Schlumpeweck" 2016. Die Preisträger Merken Das apfelmusgefüllte Gebäck, eine Bronzeskulptur, das Preisgeld und das Renommee des Herborner Wettbewerbs sind Anlass für eine Reihe bereits arrivierter Künstlerinnen und Künstler, sich der Jury und dem Publikum in der Kulturscheune zu präsentieren: im Solofach sind dies: Michael Feindler, Kabarettist wider die Ohnmächtigkeit, der Illusionskünstler Alexander Merk und der Zeit-Bremser und Faulheits-Lobredner Frank Sauer. Bei den Ensembles sind es die beiden hintersinnigen Liedermacherinnen RaDeschnig, die vier Kammermusikerinnen Belle Melange und die Schweizer Klassik- und Pop-Collageure Les Papillons. Die noch zu kürenden Preisträger finden sich in der Sendung wieder, die am 02.10.2016 in der Herborner Kulturscheune aufgezeichnet und von Martin Sierp moderiert wurde. In Google-Kalender eintragen