Lauschinsel Radio für Kinder Leckerstes Lesefutter und geschmackvollste Hörtipps. Die Lauschinsel auf der Buchmesse Tausende neue Bücher und Hörbücher stehen in den unzähligen Regalen der riesengroßen Hallen. Durch die Gänge hetzen Verlagsmitarbeiter, Autoren und Illustratoren. Sie jagen von einem Termin zum nächsten, eilen zu Lesungen oder führen Gespräche zu neuen Projekten. Dazwischen schlendern kleine und große Bücherwürmer auf der Suche nach frischem Lesefutter, blättern mal hier mal dort, sehen sich interessiert die bunten Neuerscheinungen an oder setzen sich Kopfhörer auf, um aufregenden Hörspielen zu lauschen. Diese Mischung aus Geschäftigkeit einerseits und dem Verweilen andererseits, aus Entdecken und Zuhören, das ist die Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr Flandern und die Niederlande als Gastländer präsentiert. Die "Lauschinsel" sucht zwischen all dem Gewusel die Juwelen, berichtet über herausragende Neuerscheinungen und trifft Autoren und Illustratoren, die im Interview über sich und ihre neuesten Werke erzählen. Außerdem werden die Siegertitel des am Vorabend verliehenen Deutschen Jugendliteraturpreises vorgestellt.