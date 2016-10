Bayern 4 06:05 bis 08:00 Sonstiges Auftakt Merken <bk>Joachim Raff: Konzert-Ouvertüre F-Dur op. 123 (Bamberger Symphoniker, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Rondo B-Dur Woo 6 (Pierre-Laurent Aimard, Klavier; Chamber Orchestra of Europe, Leitung: Nikolaus Harnoncourt)<ek><bk>Josef Hellmesberger: "Teufelstanz" (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Georg Schmöhe)<ek><bk>Jean-Philippe Rameau: "Les fêtes d'Hebé", Musette und Tambourin (Les Musiciens du Louvre, Leitung: Marc Minkowski)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Septett Es-Dur, Gavotte et Finale op. 65 (Ensemble Kontraste)<ek><bk>Antonio Vivaldi: Violinkonzert g-Moll R 322 (Europa Galante, Violine und Leitung: Fabio Biondi)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Prager Walzer D-Dur (Detroit Symphony Orchestra, Leitung: Antal Dorati)<ek><bk>Claude Debussy: Danse (Concertgebouw-Orchester Amsterdam, Leitung: Riccardo Chailly)<ek><bk>Aaron Copland: "Variations on a shaker hymn" (Cincinnati Pops Orchestra, Leitung: Erich Kunzel)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 5 (Al Ayre Español, Leitung: Eduardo López Banzo)<ek><bk>Antonio Soler: Fandango (L'Arpeggiata, Leitung: Christina Pluhar)<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch: "Die Hornisse", Introduktion op. 97a (Radio-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Leonid Grin)<ek><bk>Fritz Kreisler: "Tambourin chinois" op. 3 (David Garrett, Violine; Royal Philharmonic Orchestra London, Leitung: Ion Marin)<ek><bk>Ludwig August Lebrun: Oboenkonzert Nr. 5 C-Dur, Rondo (Bart Schneemann, Oboe; Niederländisches Radio Kammerorchester, Leitung: Jan Willem de Vriend)<ek>. In Google-Kalender eintragen