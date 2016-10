puls 4 15:50 bis 17:30 Trickfilm Die Simpsons - Der Film USA 2007 2016-10-22 22:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familienvater Homer Simpsons Inkompetenz ist legendär. Diesmal übertrifft sich die Couch-Potatoe aber selbst und löst in Springfield das totale Chaos aus. Dabei fängt alles so harmlos an: mit einem kleinen Schwein, das Homer vor dem Schlachtermesser rettet und zu Marges Unmut in die Familie aufnimmt. Die Folgen sind derart dramatisch, dass dafür die 22 Minuten einer TV-Folge niemals ausgereicht hätten!

Lange angekündigt, endlich realisiert: Die gelbstichige Kultfamilie aus der am längsten laufenden US-Zeichentrickserie tritt an zu ihrem Kinodebüt. Kruder Humor, ätzende Satire und randalierende Slapstick-Attacken rechnen mit dem American Way of Life ab. Und alles in 2D! Sprecher: Anke Engelke (Marge) Norbert Gastell (Homer) Sandra Schwittau (Bart) Sabine Bohlmann (Lisa) Michael Rüth (Großvater) Originaltitel: The Simpsons Movie Regie: David Silverman Drehbuch: James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, David Mirkin, Mike Reiss Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6