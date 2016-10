DR Kultur 19:05 bis 21:30 Oper Igor Strawinsky: "The Rake's Progress" Oper in drei Akten und einem Epilog frei nach William Hogarths Kupferstichen gleichen Namens Merken Oper in drei Akten und einem Epilog frei nach William Hogarths Kupferstichen gleichen Namens In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Steve Davislim (Tom Rakewell, Tenor), Hanna Rantala (Anne Trulove, Sopran), Jaakko Kortekangas (Nick Shadow, Bariton), Päivi Nisula (Baba, Mezzosopran), Koit Soasepp (Vater Trulove, Bass), Mika Pohjonen (Sellem, Tenor), Merle Silmato (Mutter Goose, Alt),