ORF 1 02:45 bis 04:10 Drama Die Natalee Holloway Story USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die 18-jährige Natalee Holloway fliegt zusammen mit ihren Klassenkameraden auf die Insel Aruba, um das Ende ihrer Schulzeit zu feiern. Der geplante Ausflug endet jedoch in einer Tragödie: Kurz nachdem Natalee den sympathisch wirkenden Joran van der Sloot in einer Bar kennengelernt hat, verschwindet sie spurlos. Sofort reisen Natalees Mutter Beth und ihr zweiter Ehemann Jug an, um die Fahndung nach ihrer Tochter voranzutreiben. Die Suche wird für Beth jedoch mehr und mehr zum Albtraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tracy Pollan (Beth Twitty) Grant Show (Jug Twitty) Catherine Dent (Carol) Amy Gumenick (Natalee Holloway) Jacques Strydom (Joran Van Der Sloot) Sean Cameron Michael (Paul van der Sloot) Cokey Falkow (Patrick van Eem) Originaltitel: Natalee Holloway Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Teena Booth Kamera: Paul Gilpin Musik: Christopher Ward Altersempfehlung: ab 12

