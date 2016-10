ORF 1 22:00 bis 23:30 Komödie Evan Allmächtig USA 2007 2016-10-22 04:10 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Evan Baxter (US-Comedystar Steve Carell, "The Office") ist der Sprung vom kleinen Nachrichtensprecher eines lokalen Senders in New York zum Kongressabgeordneten in Washington gelungen und hofft nun, die Welt zu verändern. Leider schafft er es nicht einmal, ein Familienwochenende mit Frau Joan und den drei Söhnen Dylan, Jordan und Ryan unter Dach und Fach zu bringen. Gott (Oscarpreisträger Morgan Freeman) nimmt Evans Bestreben wörtlich und erteilt ihm höchstpersönlich den Auftrag, einer Sintflut vorzubeugen und als moderner Noah eine Arche zu bauen. Das passt nicht ganz in Evans ambitionierte Karrierepläne und er möchte sich am liebsten drücken. Doch als unvermittelt sein Bart zu wachsen beginnt und er außerdem von paarweise auftretenden Tieren aller Größenordnungen terrorisiert wird, erkennt Evan, dass er nicht seinem Land, sondern der ganzen Menschheit dienen und etwas für die ramponierte Umwelt tun muss. Dem skrupellosen Kongressabgeordneten Long ist das medienwirksame Umweltschutzprojekt jedoch ein Dorn im Auge. - Nach "Bruce Allmächtig" mit Jim Carey ist dies die zweite göttliche Komödie von Tom Shadyac. Mit einem Produktions-Budget von knapp 200 Mio. Dollar ist "Evan Allmächtig" die teuerste Komödie aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Evan Baxter) Morgan Freeman (Gott) Lauren Graham (Joan Baxter) Johnny Simmons (Dylan Baxter) Graham Phillips (Jordan Baxter) Jimmy Bennett (Ryan Baxter) John Goodman (Kongressabgeordneter Long) Originaltitel: Evan Almighty Regie: Tom Shadyac Drehbuch: Steve Oedekerk Kamera: Ian Baker Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6