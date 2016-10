RTL NITRO 04:40 bis 05:30 SciFi-Serie Buck Rogers Die Solar-Zwerge USA 1979 Live TV Merken Ein alter Frachtzeuger, der aussieht, als würde er schon 100 Jahre durch den Weltraum taumeln, versetzt die Crew der Searcher in Alarmzustand. Als Buck Rogers, Hawk und Crichton dennoch Lebensformen an Bord entdecken, gefriert ihnen das Blut in den Adern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gil Gerard (Buck Rogers) Originaltitel: Buck Rogers in the 25th Century Regie: Vincent McEveety Drehbuch: William Keys