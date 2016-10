Deutschlandfunk 10:05 bis 11:00 Sonstiges Klassik - Pop - et cetera Merken Impulsiv, spontan und begeistert berichtet die Wahlkölnerin Angelika Niescier von ihren vielfältigen musikalischen Wurzeln. In ihrer Kindheit kam die gebürtige Stettinerin von Polen nach Deutschland und erlebte den Musikunterricht in der Schule als Erweckung. Klassische Werke verschiedener Komponisten beflügeln und prägen sie bis heute. Aber für sich selbst entdeckte sie den Jazz und entwickelte sich zu einer viel gelobten und ausgezeichneten Saxofonistin mit unbändiger Energie, einer variationsreichen Tonpalette und virtuoser Technik. 2010 erhielt sie den Echo. Die Solistin konzertiert im Duo, im Trio und im German Woman Jazz Orchestra. Sie verbindet Alte Musik mit Jazz, lässt sich von Richard Wagners "Parsifal" inspirieren und schöpft aus der Folklore der Welt. Besonders gern pflegt sie ihre Erinnerungen an die Lieder und Weisen, die sie in ihrer Kindheit in Polen gehört hat. Im Herbst geht die Musikerin, die der europäischen Jazzszene neue Impulse gegeben hat, auf Tour. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Angelika Niescier (Saxofonistin)