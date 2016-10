ORF 3 02:25 bis 04:30 Drama Die Klavierspielerin A, F, D 2001 Nach dem gleichnamigen Roman von Elfriede Jelinek Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Erika Kohut, Ende 30, Klavierlehrerin am Wiener Konservatorium, lebt mit ihrer tyrannischen, alten Mutter in einer hermetisch abgeschotteten Welt von Hassliebe und Abhängigkeit. Für Männer ist da kein Platz. Ihr Sexleben besteht aus Voyeurismus und masochistischer Selbstverletzung. Da beschließt einer von Erikas Schülern, seine Lehrerin zu verführen. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Huppert (Erika Kohut) Annie Girardot (The Mother) Benoît Magimel (Walter Klemmer) Susanne Lothar (Mrs. Schober) Udo Samel (Dr. George Blonskij) Anna Sigalevitch (Anna Schober) Cornelia Köndgen (Mme Gerda Blonskij) Originaltitel: La pianiste Regie: Michael Haneke Drehbuch: Michael Haneke Kamera: Christian Berger Altersempfehlung: ab 16

