ORF 3 13:10 bis 15:00 Komödie Ein Mann in der Krise D, A 1995 2016-10-22 00:40 Untertitel Der Mann in der Krise ist Florestan, dem urplötzlich sein ganzes Leben zerbröselt: Sein Theater, seit 1848 im Familienbesitz, löst sich auf, seine Rechnungen kann er nicht bezahlen, seine Tochter schwänzt seit einem Jahr die Schule, um Schauspielerin zu werden. Die Spiegeleier geraten zu hart, die Angst vor einer Premiere ist so groß wie noch nie...bei so viel Unglück kann es sich nur um eine turbulente, pointierte Komödie handeln. Drehbuch: Ulli Schwarzenberger Regie: Xaver Schwarzenberger Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Carla Seyfried) Erwin Steinhauer (Florestan Seyfried) Petra Berndt (Sylvia Monti) Birgit Linauer (Kitty) Herwig Seeböck (Schwarzwälder) Elfriede Ott (Fanninka) Christian Futterknecht (Smirnoff) Originaltitel: Zum Glück gibt's meine Frau Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ulrike Schwarzenberger Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Matthias Rüegg