ORF 2 20:15 bis 23:40 Show Schlagerbooom - Das internationale Schlagerfest D, A 2016 2016-10-22 03:05 Stereo 16:9 Merken Gäste: Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano und Romina Power, Mickie Krause, Jürgen Drews, Howard Carpendale, Vanessa Mai, Umberto Tozzi, KLUBBB3, Ross Antony u.v.a. So eine Show gab es noch nie! Florian Silbereisen feiert die neue "Lust auf Schlager" mit dem größten Schlagerfest, das er jemals gefeiert hat: "Schlagerboom - Das internationale Schlagerfest"! Der Showmaster lädt zur ganz großen Party in der Dortmunder Westfalenhalle ein - mit vielen Hits und vielen Stars wie Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano und Romina Power, Mickie Krause, Jürgen Drews, Howard Carpendale, Vanessa Mai, Umberto Tozzi, KLUBBB3, Ross Antony und vielen anderen. Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv Tickets für die Aufzeichnung am 21. Oktober 2016 unter: 0341 - 14 14 14 oder www.mdr-ticketshop.de Eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Silbereisen Gäste: Gäste: Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano, Romina Power, Patricia Kaas, Mickie Krause, Prince Damien, Maite Kelly, Jürgen Drews, Oonagh, Santiano, Howard Carpendale, Vanessa Mai, Alvaro Soler, Umberto Tozzi, KLUBBB3, Ross Antony, Helmut Lotti, Ka Originaltitel: Schlagerbooom - Das internationale Schlagerfest