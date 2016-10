ORF 2 16:30 bis 16:55 Magazin Land und Leute Innovativ und initiativ: Wer wird "Land und Leute"-Favorit 2016? Herbstlicher Genuss vom Garten / Gaumenfreuden wie geschmiert / Ernteschäden in Millionenhöhe A 2016 Stereo 16:9 Merken Wer wird "Land und Leute"-Favorit 2016?Das TV-Magazin "Land und Leute" stellt in vielen Reportagen bäuerliche Betriebe und Initiativen vor, die innovative und authentische Leistungen im ländlichen Raum erbringen. Aus sechs Projekten wird in den kommenden Wochen nun vom Publikum der "Land und Leute"-Favorit 2016 gewählt. - Das sind die beiden ersten Kandidaten, die zur Wahl stehen:Die "Bäuerinnen in der Schule"-Aktion in Kärnten: Bäuerinnen besuchen örtliche Schulen und wollen schon den Kleinsten altersadäquat vermitteln, woher die Jause kommt - z.B. mit einem liebevoll gestalteten Erntedankwagen oder einem kleinen Kälbchen.Ein Gemüsebauer aus Frauenkirchen im Burgenland: Erich Stekovics besitzt die weltweit größte Sammlung an Tomatensaatgut und baut hunderte Chilli- und Paprikasorten an. Diese werden frisch verarbeitet und haltbar gemacht - wie das funktioniert, können Interessierte in Workshops an sogenannten Erntetagen lernen.Weitere Themen in dieser Ausgabe des TV-Magazins:Herbstlicher Genuss vom Garten.Gaumenfreuden wie geschmiert.Ernteschäden in Millionenhöhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Perl Originaltitel: Land und Leute