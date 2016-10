ORF 2 14:40 bis 15:40 Musik Steirischer Harmonikawettbewerb 2016 A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Bernd Gaugl, Daniel Hoppel, Florian Mitteregger, Benjamin Pinter-Krainer und Renè Waidacher sind die Finalisten des 21. "Steirischen Harmonikawettbewerbs" am 22. Oktober 2016 in der Steinhalle Lannach. Aus dutzenden zehn- bis vierzehnjährigen Bewerber/innen ausgewählt, werden die fünf jungen Talente bei der Endrunde des traditionellen Wettbewerbs vor hunderten Besucher/innen vor Ort und einem noch viel größeren Fernsehpublikum live auftreten und jeweils ein Pflicht- und ein Kür-Stück präsentieren. Regie führt Robert Sturmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bernd Gaugl, Daniel Hoppel, Florian Mitteregger, Benjamin Pinter-Krainer, Renè Waidacher Originaltitel: Steirischer Harmonikawettbewerb 2016 Regie: Robert Sturmer