ORF 1 00:55 bis 02:45 SciFi-Film Paycheck - Die Abrechnung USA, CDN 2003 Nach einer Story von Philip K. Dick Untertitel 16:9 Dolby Digital Top-besetzter, wendungsreicher Sci-Fi-Psychothriller von Action-Meister John Woo (?Face/Off'). Ben Affleck (mit "The Accountant" ab 21.9. in unseren Kinos) will sich seiner verlorenen Vergangenheit erinnern. Stück für Stück wird die Suche immer gefährlicher, wobei die geheimnisvolle Uma Thurman eine wesentliche Rolle spielt.Der weltweit gefragte Programmierer Michael Jennings zahlt einen hohen Preis für seinen beruflichen Erfolg. Nach jedem Auftrag lässt er sich die Erinnerung für den Zeitraum der Forschungsarbeit aus dem Gedächtnis löschen. Als er nach einem Dreijahresprojekt seinen Scheck abholen will, erhält er diesmal nichts weiter als einen Umschlag mit ganz alltäglichen Gegenständen. Bald werden diese jedoch zu den wichtigsten Schlüsseln seiner Existenz, da ihn seine Auftraggeber offenbar trotz Gedächtnisverlust lieber tot als lebendig sehen wollen. Bildergalerie Schauspieler: Uma Thurman (Rachel) Ben Affleck (Jennings) Aaron Eckhart (Rethrick) Paul Giamatti (Shorty) Colm Feore (Wolfe) Joe Morton (Agent Dodge) Michael C. Hall (Agent Klein) Originaltitel: Paycheck Regie: John Woo Drehbuch: Dean Georgaris Kamera: Jeffrey L. Kimball, Gregory Lundsgaard Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12