ORF 1 18:40 bis 19:05 Magazin Newton Unsichtbare Welten A 2016-10-25 12:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken In der zweiten Folge tauchen wir ein in das unsichtbare Universum von Honigbienen und Wanderfalken. Sie "sehen" ganz anders als wir Menschen und lassen uns das Gefühl von Zeit und Geschwindigkeit in einer neuen Dimension erleben. Doch es gibt auch Menschen, deren Bewegungen schneller sind als das Auge: Zum Beispiel die Schläge der Boxerin Susi Kentikian. Nicht ohne Grund ist sie mehrfache Weltmeisterin im Fliegengewicht: Sie schlägt mit dem atemberaubenden Tempo von unter 200 Millisekunden, schneller als das Auge einer Gegnerin wahrnehmen könnte!Ein Film von Luise Wagner/doc stationBearbeitung: Birgit Peters In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Euba Originaltitel: Newton