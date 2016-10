ORF 1 08:45 bis 09:10 Show 1, 2 oder 3 Große Vögel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Pinguine, Strauße und Eulen: Große Vögel sind heute das Thema bei "1, 2 oder 3". Im Studio erklärt Biologin Dr. Nina Schaller, wofür die schnellen Strauße ihre Flügel beim Rennen einsetzen. Die 13-jährige Leonie freundet sich in einer Greifvogelstation mit einer Eule an und staunt, wie genau dieser Nachtvogel Geräusche verorten kann. In einem Straußennest liegen bis zu 30 Eier, obwohl eine Straußenhenne nur etwa acht Eier legt. Wo kommen die anderen her? Japanische Krähen haben einen ganz speziellen Trick, wie sie an das leckere Fruchtfleisch von harten Nüssen kommen. Dabei nutzen sie sogar die Kräfte von Maschinen. Ein Pfau schlägt sein Rad nicht nur, um Weibchen zu imponieren. Ob er es aber wirklich macht, um sich abzukühlen? Elton und Piet bekommen Besuch von einem sprechenden Papagei. Der freche Vogel bringt sehr schnell einiges Chaos in ihr Wohnzimmer. Die Kandidaten kommen aus Köln/Deutschland, Gries am Brenner/Österreich und Arradon/Frankreich. Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab