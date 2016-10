ORF 1 06:35 bis 07:00 Trickserie Die Jagd nach dem Kju Wang Sesam, öffne dich I 1999 Stereo Merken Die neueste Errungenschaft des Herzogs hält im Palast Einzug: Eine Panzertür mit Spracherkennungsmodul. Nur der Herzog kann mit seiner Stimme den Befehl geben, die Tür möge sich öffnen und auch wieder schließen. Leider verliert der Herzog seine Stimme, als er versehentlich eine große Kostprobe von Ardelias neuester Saucenkreation genießt, die so scharf ist, dass er fast Feuer speien kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Marco & Gina Regie: Enzo d'Alò Drehbuch: Romano Scarpa