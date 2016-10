Schweiz 2 00:40 bis 02:40 Actionfilm Sherlock Holmes USA, D 2009 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) und sein loyaler Freund Doktor Watson (Jude Law) sind die Ersten am Tatort: Der stadtbekannte Satanist Lord Blackwood (Mark Strong) ist eben im Begriff, ein Mädchen auf dem Altar zu opfern, als die beiden die Kirche stürmen, dicht gefolgt von Polizeiinspektor Lestrade (Eddy Marsan). Blackwood, prominenter Parlamentarier und der Mann, der London seit Langem in Angst und Schrecken versetzt, wird in Handschellen abgeführt, des mehrfachen Mordes und der Ausübung schwarzer Magie angeklagt und zum Tod durch den Strang verurteilt. Nicht nur die Bevölkerung von London, sondern auch Doktor Watson atmet auf, als Blackwood unter der Erde ist. Jetzt, da der Fall abgeschlossen ist, will er sich endlich mit seiner Verlobten Mary Morstan (Kelly Reilly) den Hochzeitsvorbereitungen widmen - sehr zum Verdruss von Holmes, der sich seines besten Freundes beraubt glaubt und Mary äusserst misstrauisch begegnet. Doch Watson bleibt wenig Zeit für Musse, denn ein erschreckendes Gerücht geht bald in Londons Strassen um: Lord Blackwood ist aus seinem Grab auferstanden und treibt wieder sein Unwesen. Im geöffneten Grab findet die Polizei tatsächlich die Leiche eines anderen. Sherlocks Spürsinn ist nun dringend gefragt, und Doktor Watson steht ihm wie stets unerschütterlich zur Seite. Unerwartete Hilfe bekommen die beiden auch von der schönen, aber undurchsichtigen Irene Adler (Rachel McAdams), die Sherlock nicht zum ersten Mal über den Weg läuft. Es wird ein Wettrennen gegen die Zeit, denn Lord Blackwood und die ihm ergebenen Mitglieder des Oberhauses planen den Sturz des Britischen Empire und wollen die Weltherrschaft an sich zu reissen. Guy Ritchies Filmversion von Arthur Conan Doyles viktorianischen Detektivgeschichten reiht sich ein in eine beachtliche Ahnengalerie: Unter anderem Charlton Heston, Stewart Granger, Roger Moore und Christopher Plummer durften auf der grossen Leinwand bereits in die Haut des verschrobenen Detektivs Sherlock Holmes schlüpfen. Ritchie und sein Star Robert Downey Jr. haben der Figur eine völlig neue Facette gegeben, die ganz auf die Bedürfnisse des heutigen Kinopublikums zugeschnitten ist: Neben seiner sachlich-wissenschaftlichen Seite, seinen Drogenexzessen und seiner emotionalen Unbedarftheit darf Sherlock diesmal auch ein richtiger Actionheld sein, der sich bei illegalen Boxkämpfen in schmuddeligen Kellern fit hält und seine Gegner jeweils mit einer wohl durchdachten und präzise ausgeführten Schlagabfolge schachmatt setzt. Am Fernsehbildschirm hat Ritchies Version des Sherlock-Mythos zwar Konkurrenz bekommen durch die von der BBC produzierte Serie mit Benedict Cumberbatch, doch tut das dem Vergnügen, Robert Downey Jr. gemeinsam mit Jude Law in Action zu sehen, keinen Abbruch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) Jude Law (Dr. John Watson) Rachel McAdams (Irene Adler) Mark Strong (Lord Blackwood) Eddie Marsan (Inspector Lestrade) Robert Maillet (Dredger) Geraldine James (Mrs. Hudson) Originaltitel: Sherlock Holmes Regie: Guy Ritchie Drehbuch: Michael Robert Johnson, Anthony Peckham, Simon Kinberg Kamera: Philippe Rousselot Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12