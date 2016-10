BonGusto 22:15 bis 22:45 Magazin One Night Stand Mexiko Merken Ihr nächster One Night Stand auf der Suche nach dem Maximum in Sachen Kultur, Kunst und Kulinarik führt Annie Sibonney nach Mexico City: eine Stadt ohne Limits. Eine lebendige, überfüllte, reiche, arme - Megacity. Und eine der coolsten Städte überhaupt. Ein Feuerwerk aus Farben, Kulturen, Gewürzen und? Sounds erwartet Annie. Und sobald es dunkel wird, strahlt die Stadt in einem Lichtermeer von 2 Millionen Watt purer Energie. Hier gibt es in nur einer Nacht unendlich viele Dinge zu entdecken, zu erleben und - zu essen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Night Stand