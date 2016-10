BonGusto 20:55 bis 21:20 Magazin Argentinia Rustica Willkommen in Mendoza! CDN 1990 Merken Heute geht das patagonische Abenteuer weiter, wenn Craig und Rob nach La Villa Angustura kommen - ein verschlafenes Nest mitten in den Anden. Sie genießen traditionelle Speisen, trinken auf einem Berggipfel Mate und genießen hier am Ende der Welt das Leben. Nun müssen sie nur noch den ortsansässigen Winzer davon überzeugen, eine Verkostung der besten Weine für die beiden zu veranstalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Argentinia Rustica