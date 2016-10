BonGusto 20:30 bis 20:55 Magazin Get fresh with Al Brown Coromandel NZ 2013 Merken Al findet Inspiration auf dem Coroglen-Markt. Er kreiert eine klassische Vorspeise aus Coromandel und macht sich danach auf zur Küste, um Barsch für die Hauptspeise zu besorgen. Schließlich geht's in die nahen Berge, wo Feigen für das Dessert gesammelt werden. Das Coromandel-Menü: Vorspeise: Avocadosalat mit Langusten Hauptspeise: Seared-Snapper-Filets mit Tomaten-Salsa Dessert: Feigen-Tarte mit Honig und Macadamianuss In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown