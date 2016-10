Schweiz 1 00:30 bis 01:30 Krimiserie Top of the Lake Ohne Abschied USA, NZ, GB, AUS 2013 HDTV Merken Nach Tuis Rückkehr und Jamies Tod ist dessen Mutter bereit, gegen Matt auszusagen. Für Robin scheint sich alles zum Guten zu wenden, denn auch mit Johnno sprühen die Funken. Doch dann wird Robin mit der Nachricht überrascht, dass Matt selbst ein Geständnis ablegen wolle - und dies nur bei ihr persönlich. So begibt sie sich in die Höhle des Löwen und besucht Matt in seinem Zuhause. Dort zeigt dieser ihr Videoaufnahmen, die vermuten lassen, dass Matt Robins Vater ist - und Johnno ihr Halbbruder. Doch Robin lässt sich nicht von ihrem Ziel, Matt zu verhaften, abbringen. Al will sie aufgrund der neuen Sachlage vom Fall abziehen, doch Robin wehrt sich. Als sie keinen Erfolg hat, gibt sie ihren Dienstausweis ab und ertränkt ihren Frust im Alkohol. Am Boden zerstört endet sie im Frauencamp am See und sammelt nach und nach neue Kräfte. Tui steht unterdessen kurz vor der Geburt ihres Babys. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Moss (Robin Griffin) Jacqueline Joe (Tui Mitcham) Peter Mullan (Matt Mitcham) Holly Hunter (GJ) David Wenham (Al Parker) Thomas M. Wright (Johnno Mitcham) Jay Ryan (Mark Mitcham) Originaltitel: Top of the Lake Regie: Jane Campion, Garth Davis Drehbuch: Jane Campion, Gerard Lee Kamera: Adam Arkapaw Musik: Mark Bradshaw Altersempfehlung: ab 16