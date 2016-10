Schweiz 1 22:20 bis 23:25 Krimiserie Line of Duty - Cops unter Verdacht Folge: 10 Letzte Worte GB 2014 2016-10-22 01:30 HDTV Merken Lindsay schafft es, sich von ihren beiden Entführern zu befreien und verletzt Prasad schwer. Sie zwingt ihn zu einem Geständnis, das beweist, dass auch DCC Dryden in den Fall verwickelt ist. Doch Ted Hastings zögert erst, seinen Vorgesetzten zu befragen. Lindsay wird auf Kaution freigelassen. Prassad verlangt Immunität und verweigert jede Aussage. Als Dryden vom AC-12 schliesslich doch vorgeladen wird, verweigert er sich und wird daraufhin in Untersuchungshaft überführt. Bei der Befragung streitet er eine nähere Beziehung zu Lindsay ebenso ab, wie jede Verbindung zur minderjährigen Carly Kirk und zu den Attentätern. Doch die Beweislast scheint erdrückend - er wird in mehreren Punkten angeklagt, obwohl er seine Unschuld beteuert und behauptet, Opfer eines Komplotts zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keeley Hawes (DI Lindsay Denton) Martin Compston (DS Steve Arnott) Vicky McClure (DC Kate Fleming) Neil Morrissey (DC Nigel Morton) Adrian Dunbar (PSupt Ted Hastings) Originaltitel: Line of Duty Regie: Daniel Nettheim Drehbuch: Jed Mercurio Kamera: Ruairi O'Brien Musik: Carly Paradis Altersempfehlung: ab 16