Schweiz 1 18:45 bis 19:20 Show Samschtig-Jass Jass-Spiel mit Monika Fasnacht CH 2016 2016-10-23 06:10 Stereo HDTV Merken Vor zehn Jahren wurde Tanja Frieden Schweizer Olympiasiegergin. Die Bernerin spielt im "Samschtig-Jass" in ihrem Heimatkanton. 2006 wurde sie zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt. Tanja Friedens Mutter Kari stammt allerdings aus Norwegen, weshalb sie zur Beginn ihrer Kariere noch für dieses Land startete. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 holte sie in der Disziplin Snowboardcross die Goldmedaille. Bevor Tanja Frieden Profi-Snowboarderin wurde, arbeitete sie in Teilzeit als Lehrerin. Sie ist heute beruflich im Mental- und Coachingsektor tätig. Tanja Frieden feiert im "Samschtig-Jass" ihr "Plämpu"-Jubiläum und erzählt vom Muttersein: Söhnchen Luam Kai kam am 30. Januar 2016 zur Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tanja Frieden (ehemalige Snowboarderin und Olympiasiegerin) Originaltitel: Samschtig-Jass