Schweiz 1 14:10 bis 15:00 Serien Grand Hotel Alicia hinter Gittern E 2013 HDTV Merken Kaum hat Sofía das Grand Hotel verlassen, als Alfredo sie zurückholt. Nicht ganz so glücklich entwickelt es sich bei Javier und Laura... Und auch bei Andrés schleichen sich Zweifel bezüglich seiner Frau Belén ein. Stark geschwächt begegnet Diego in der Höhle einer Frau, die er als Alicia erkennt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ozores (Doña Teresa) Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Eloy Azorín (Javier Alarcón) Fele Martínez (Alfredo Vergara) Pep Anton Muñoz (Ayala) Pedro Alonso (Diego) Originaltitel: Gran Hotel Regie: Sílvia Quer Drehbuch: Ramón Campos, Carlos de Pando, Teresa Fernández Valdés, Moisés Gómez Ramos, Gema R. Neira, María Jos Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 12