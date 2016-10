National Geographic 16:50 bis 17:40 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Tödlicher Zwischenstop CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 12. Dezember 1985: Nach einem sechsmonatigen Friedenseinsatz im Mittleren Osten starten 248 amerikanische Elitesoldaten von Kairo mit Arrow-Air-Flug 1285 in den verdienten Urlaub. Zielbestimmung der Maschine ist Fort Campbell im US-Bundesstaat Kentucky, die Heimatbasis der Truppen, Zwischenstopps sind für Köln und Gander in Neufundland eingeplant. Alles verläuft routinemäßig, doch kurz nachdem das Flugzeug vom Typ Douglas DC-8 den kanadischen Airport verlassen hat, um die letzte Etappe der Strecke anzutreten, kommt es zur Katastrophe: Die Maschine verliert plötzlich ohne erkennbaren Grund rapide an Geschwindigkeit und Flughöhe - und stürzt schließlich nur eine halbe Meile von der Landebahn entfernt in einem dicht bewaldeten Gebiet ab. Bis heute gibt das Unglück, das 248 Soldaten und acht Besatzungsmitglieder das Leben kostete, viele Rätsel auf. War Eis auf den Tragflächen der Douglas DC ursächlich für den Absturz, oder handelte es sich um einen terroristischen Anschlag der radikalislamischen Hisbollah, wie ein Bekennerschreiben an die US-Regierung vermuten lässt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Kevin Jubinville (Captain Griffin) Stephen Park (First Officer Connelly) Luke Gordon (ATC Blanford) Jake Michaels (Captain Badcock) Richard Quesnel (Richard McNair) Andrew Bigelow (Peter Doag) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: James Hyslop Drehbuch: Greg Beer Musik: Anthony Rozankovic