27. März 1999, Kosovokrieg. Bei Einbruch der Nacht startet ein F-117 Nighthawk-Tarnkappenbomber vom Luftwaffenstützpunkt Aviano in Norditalien. Seine Mission: eine serbische Militäranlage in Belgrad auszuschalten. Zwei Stunden später ist das Ziel zerstört - ebenso wie der Tarnkappenbomber. Pilot Dale Zelko schwebt Richtung Boden, nachdem er von einer serbischen Rakete getroffen wurde und den Schleudersitz auslösen musste. Hier - weit hinter der feindlichen Linie - ist es nur eine Frage der Zeit, wann er von den Serben entdeckt wird. Rettungskräfte der NATO setzen alles daran, um genau das verhindern. Originaltitel: No Man Left Behind