KI.KA 06:45 bis 07:05 Trickserie Huhu Uhu - Abenteuer im Kreuzkrötenkraut Flugstunde für Kleiner Uhu / Die Flaschenpost GB 2003-2004 Stereo Live TV Merken Flugstunde für Kleiner Uhu: Immer wieder gerät Kleiner Uhu in Gefahr, weil er noch nicht fliegen kann. Deswegen beschließt Großer Uhu, dass es nun Zeit für seinen Sohn ist, Flugunterricht zu bekommen. Kleiner Uhu hat schrecklich Angst vor der Flugstunde, denn er soll von einem ziemlich hohen Baum springen. Seine Freundin Floh versucht ihm Mut zu machen. Aber als Kleiner Uhu dann tatsächlich springt, passiert es: er schafft es nicht, mit den Flügeln zu schlagen. Ob er am Ende doch noch fliegen wird? Die Flaschenpost: Kleiner Uhu und Floh sind auf einer einsamen Insel, irgendwo im Ozean gestrandet. Allerdings nur in ihrer Fantasie. Trotzdem macht es den beiden Spaß, sich Piraten, Haifische und Seeungeheuer vorzustellen, die ihnen im Meer auflauern. Echte Schiffbrüchige müssen natürlich gerettet werden. Deswegen werfen die beiden eine Flaschenpost ins Meer. Doch die Hilfe lässt auf sich warten. Allmählich werden die beiden hungrig und müde. Und aus dem fröhlichen Spiel droht bitterer Ernst zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wide Eye Regie: Leo Nielsen Drehbuch: Jimmy Hibbert Musik: Keith Hopwood