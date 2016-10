n-tv 12:10 bis 13:00 Magazin PS - Das Automagazin Lang lebe der Boxermotor - wir testen seine Vorteile / Erntezeit, Unfallzeit - worauf Sie jetzt achten müssen / Ganzjahresreifen oder Winterpneus? Vor - und Nachteile / Elektro, Hybrid oder Plug-In - welches E-Auto passt zu wem? / Miteinander mehr bewegen - bei der ClimAir Rallye Gas geben für den guten Zweck / So spannend war die Sportwagen-WM - unser Rückblick D 2016 16:9 Live TV Merken In diesem Magazin dreht sich alles rund um "des Deutschen liebstes Kind". Wöchentlich werden die neuesten Modelle und aktuellen Technik-Trends vorgestellt - ob Geländewagen mit Spezial-Panzerung oder Mittelklassewagen, jedes Fahrzeug wird genau unter die Lupe genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Wriedt Originaltitel: PS - Das Automagazin