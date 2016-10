n-tv 10:10 bis 11:00 Dokumentation Hochspannung in der Hauptstadt - Die Formel E in Berlin D 2016-10-22 03:55 16:9 HDTV Live TV Merken Die Berliner Innenstadt ist erstmalig Schauplatz eines Straßenrennens der Formel E. Ein logistischer Kraftakt: Gut zwei Kilometer Straße müssen mit Betonbarrieren gesichert, Tribünen errichtet und eine Boxengasse aus dem Boden gestampft werden. Auch für die Fahrer ist das Rennen eine Herausforderung. Enge Kurven und wechselnde Straßenbeläge fordern das ganze Können der PS-Profis. Wenn der elektrische Rennzirkus im Herzen der Hauptstadt gastiert, herrscht Ausnahmezustand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hochspannung in der Hauptstadt - Die Formel E in Berlin