RBB 15:30 bis 17:00 Show Musik für Sie Präsentiert von Uta Bresan D 2015 HDTV Uta Bresan ist diesmal unterwegs in der Weinanbauregion um Meißen. Das kleine Dorf Zadel, eine Perle im sächsischen Elbland, ist das älteste Weindorf Sachsens. Direkt daneben liegt Schloss Proschwitz. Bereits seit dem 12. Jahrhundert wird hier Wein angebaut. Hier ist im Herbst munteres Treiben angesagt, denn der Wein muss geerntet werden. Dabei wird jede Hand gebraucht und Uta Bresan packt tatkräftig mit an. Und auch diesmal hat sie sich nach den musikalischen Wünschen der Zuschauer Verstärkung mitgebracht und trifft sich im idyllischen Zadel und in Altkötzschenbroda unter anderem mit Achim Petry, Björn Casapietra, Anne Haigis, Rockhaus, KARAT und der Gruppe FAUN. Ein Wiedersehen gibt es auch mit der Sängerin Gaby Rückert, die im Hochzeitsschloss Proschwitz ihren Hit singen wird - "Berührung": In Hoflößnitz - dem Zentrum der sächsischen Weinkulturlandschaft - hilft Uta Bresan außerdem bei den Vorbereitungen des Sächsischen Winzerzuges mit, der 2015 sein 300-jähriges Jubiläum feierte. Moderation: Uta Bresan Gäste: Gäste: Achim Petry, Björn Casapietra, Anne Haigis, Rockhaus, Karat, Faun, Gaby Rückert Originaltitel: Musik für Sie