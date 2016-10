Kabel1 Doku 14:45 bis 15:35 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Die Flintstein-Mühle in Staffordshire GB 2012 2016-10-23 13:45 16:9 HDTV Merken Eine alte Flintsteinmühle hat es Alan und Dora Appleby angetan. Die beiden sind echte Restaurations-Profis, daher stellt die Instandsetzung des baufälligen Gebäudes kein großes Problem dar. Allerdings verzetteln sie sich und stecken bald jeden Penny in das Projekt. George Clarke zeigt Alan und Dora, wie sie sinnvoll weiterarbeiten und findet nebenbei interessante Fakten zur Geschichte der Mühle heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man