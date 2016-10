Simon Gruber droht, New York zu zerstören. Er will aber nur mit dem vom Dienst suspendierten Polizisten John McClane verhandeln. Simon droht, einen Anschlag auf eine Schule in der Stadt zu verüben, aber John und Zeus, der durch Zufall mit in die Angelegenheit hineingezogen wird, entdecken, dass dies nur ein Ablenkungsmanöver war, um ungestört die Goldreserven der Federal Reserve Bank zu plündern In Google-Kalender eintragen