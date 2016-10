Dritter Teil der "Stirb Langsam"-Reihe mit Bruce Willis. Der vom Dienst suspendierte John McClane bekommt es mit einem Bombenleger zu tun. Der droht, New York zu zerstören, und hetzt dafür McClane und Ladenbesitzer Zeus (Samuel L. Jackson) durch den Big Apple. Während die beiden ein Rätsel nach dem anderen lösen, um möglichst viele Menschenleben zu retten, dämmert ihnen, dass der ganze Trubel nur ein Ablenkungsmanöver ist. - Coole Action, starke Sprüche. Teil 3 hält noch, was er verspricht ... In Google-Kalender eintragen