Sat.1 18:30 bis 19:00 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Strich durch die Rechnung D 2012 16:9 HDTV Merken Der Zuhälter Gero S. soll einen Stricher aus Weißrussland verprügelt haben. Aus Mangel an Beweisen kommt er wieder auf freien Fuß - mit fatalen Folgen: Noch am selben Abend wird der Rotlicht-Boss getötet. Die Rache eines Strichers? Doch dann führt die Spur plötzlich in die Oberschicht der Gesellschaft - zu einem aufstrebenden Politiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz