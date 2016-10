Sat.1 09:55 bis 12:10 Show The Voice of Germany Blind Audition (1) D 2016 16:9 HDTV Merken Ein 26-jähriger Friseur aus Köln lässt Prince wieder aufleben. Ein 23-jähriger Sportstudent aus Thale singt sich "Bis Ans Ende Der Welt". Eine 28-jährige Entertainerin aus Berlin verwandelt "Oops I Did It Again" (Britney Spears) in eine Jazz-Nummer. Wer liefert die beste Hörprobe in den Blind Auditions von "The Voice of Germany"? Wer singt sich ins Team der neuen, starken Frau unter den Coaches, Yvonne Catterfeld, Rückkehrer Samu "Lieblingsfinne" Haber, Titeljäger Andreas Bourani oder Hattrick-Anwärter Michi Beck und Smudo? Egal wie alt, woher oder welcher Musikstil, "The Voice of Germany" ist die einzige Musikshow, in der für die 150 Talente nur eine Regel gilt: It's nothing but "The Voice"! Bühne frei! Den Startschuss für "The Voice of Germany" 2016 geben Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber, Michi Beck und Smudo höchstpersönlich: Sie heizen den Zuschauern mit "Walk This Way" von Run-DMC ein und zeigen, warum sie als Coaches auf den berühmten, roten Stühlen sitzen. Nach dem furiosen Opening geht es dann mit den ersten Blind Auditions los ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber. Kandidaten: Aleksandra (17, Donauwörth), Bünyamin (17, Hamburg), Danyal (23, Trostberg), Darius (32, Köln), Die Zwillinge Diana und Daniela (22, Landstuhl), Hanna (18, Eschwege), Maggie (4 Originaltitel: The Voice of Germany