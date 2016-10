RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Entscheidungen D, A 1994 2016-10-23 10:20 HDTV Merken Maxl hat seine Leidenschaft für die Chemie entdeckt und wünscht sich sehnlichst einen Chemiebaukasten. Aber Sabina findet das zu gefährlich. So experimentiert Maxl heimlich mit seinen Freunden in einer Scheune. Als Sabina das Labor entdeckt und sie Maxl von den Experimenten abhalten will, kommt es zu einer Explosion. Maxl bleibt bis auf einige Schürfwunden an den Händen unversehrt, aber Sabina hat schwere Verletzungen an den Augen davongetragen: Sie droht zu erblinden. Eine schwere Zeit des Hoffens und Wartens beginnt. Auch bei Franzi und Pankraz gibt es Probleme. Franzi hat ein großes Gasthaus in der herrlichen Tiroler Bergwelt geerbt. Aber sie will es verkaufen und bei Pankraz bleiben. Doch sie kommt nicht dazu, Pankraz von ihrer Entscheidung zu erzählen. Als er zufällig von der Erbschaft erfährt, glaubt Pankraz, dass Franzi ihn verlassen will. Maxl plagen große Schuldgefühle. Umso größer ist seine Erleichterung, als Sabina nach einigen Tagen wieder sehen kann. Und das Schönste ist: Sabina erwartet ein Baby! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin C. Tietze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare